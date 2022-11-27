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Оккупанты повредили уже десятки тысяч гражданских и сотни инфраструктурных объектов, - МВД

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Воскресенье 27 ноября 2022 23:57
Оккупанты повредили уже десятки тысяч гражданских и сотни инфраструктурных объектов, - МВД Фото: Оккупанты повредили уже десятки тысяч гражданских и сотни инфраструктурных объектов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения уже повредили около 32 тысяч гражданских и более 700 объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день насчитано около 32 тысяч подобных объектов, пострадавших от снарядов РФ. В первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Лишь 3% от количества зафиксированных обстрелов - военные объекты", - сказал он. чиновник.

Енин также отметил, что захватчики намерены продолжать обстреливать и объекты критической инфраструктуры. Уже попали под удар россиян - 700 - аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и т.п.

"Оккупанты до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту, и нет никаких оснований полагать, что они остановятся", - добавил замглавы МВД.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины.

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