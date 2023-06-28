Премьер Эстонии анонсировала "сюрприз" по членству Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кайи Каллас во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я уверена, что единственная гарантия безопасности Украины, которая действительно работает - это НАТО. Но я не хочу как-то испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", - сказала Каллас.

В свою очередь Столтенберг выразил уверенность в том, что лидеры на встрече "придут к единой позиции" по присоединению Украины к НАТО.



"Пока рано предсказывать результаты саммита. Сейчас идут консультации, как происходит всегда по важным решениям, которые нам необходимо принять. Но я абсолютно уверен, что лидеры на саммите придут к единой позиции относительно того, как ответить на ожидания Украины относительно членства", - отметил генсек.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий. Однако государство хочет на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, получить политическое решение по поддержке вступления.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидания Украины от саммита Альянса уже частично удовлетворены. Также он призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Отметим, что в Альянсе уже рассматривается несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.