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Кулеба поговорил с главой МИД Британии, сохранившим должность в правительстве Сунака

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Британии Джеймс Клеверли (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава МИД Британии Джеймс Клэверли остался работать в новом правительстве премьер-министра Риши Сунака и успел провести разговор с украинской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Провел телефонный разговор с британским коллегой Джеймсом Клеверли, которого только что назначили уже в новое правительство премьер-министра Риши Сунака", - говорится в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что правительства могут меняться, но поддержка британских друзей будет оставаться непоколебимой к победе Украины.

О деталях телефонного разговора пока не сообщается.

Напомним, что Бен Уоллес продолжит быть главой Минобороны Британии в новом правительстве премьер-министра Риши Сунака.

Отметим, сегодня, 25 октября, Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. Он вступил в должность после того, как Лиз Трасс подала в отставку.

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