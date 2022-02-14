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Кулеба знову поговорив з Блінкеном: США виділять макрофін для України

Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів чергову телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. В ході бесіди він подякував за рішення виділити макрофінансову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського міністра.

"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля для захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна зацікавлена в повноцінному функціонуванні місії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі країни почали відкликати своїх представників зі спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні.

За даними Reuters, своїх представників зі СММ на Донбасі відкликають США. The Guardian, у свою чергу, писало про британських співробітників.

Напередодні на тлі загрози вторгнення Росії зідзвонилися президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден.

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Дмитро КулебаЕнтоні БлінкенВторгнення Росії до України