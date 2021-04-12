Кулеба про переговори в ТКГ: процес здається театром абсурду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про переговори у форматі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. За його словами, переговорний процес перетворився у "театр абсурду".

Про це йдеться в інтерв'ю міністра іспанському виданню EFE .

Як наголосив Кулеба, він хотів би, щоб процес дипломатичного врегулювання був більш успішним, але Росія не бажає працювати на конструктивний результат.

"Відверто кажучи, мені процес консультацій ТКГ здається театром абсурду, де всі знають, що відбувається, майже всі рішення добре підготовлені і лежать на столі. Але оскільки російській стороні критично не вистачає політичної волі для досягнення мирної угоди, всі ходять колами", - пояснив він.

Міністр додав, що Росія "завела мінський процес у болото", а Україна та представники ОБСЄ навпаки завжди прагнули до конструктиву та знайти вихід з глухого кута у переговорах.