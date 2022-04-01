Кулеба про переговори з Росією: ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в переговорах з РФ чекає від неї повноцінної формальної відповіді. Вона дасть зрозуміти, чи продовжуватимуть у Кремлі говорити мовою ультиматумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час візиту до Варшави.

"Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вони все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні поновилися переговори делегацій Росії та України. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, вони відбуваються у відеоформаті.

Додамо, в російському МЗС заявили, що готують реакцію на пропозиції України щодо мирного договору. Але вже зазначає, що по деяких позиціях є рух вперед.

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