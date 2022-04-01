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Переговори Росії та України поновилися, - Подоляк

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 13:10
Переговори Росії та України поновилися, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 1 квітня 2022 року, поновилися переговори делегацій Росії та України. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, вони відбуваються у відеоформаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

Зокрема, він підтвердив відновлення переговорів.

"Сторони про це офіційно заявили. Переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готує реакцію на пропозиції Києва щодо мирного договору. Він також виступив за те, щоб консультації тривали.

Крім того, Лавров наполягає на тому, щоб крім України гарантії безпеки отримали Росія і європейські країни.

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