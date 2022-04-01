Переговори Росії та України поновилися, - Подоляк

Сьогодні, 1 квітня 2022 року, поновилися переговори делегацій Росії та України. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, вони відбуваються у відеоформаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ .

"Сторони про це офіційно заявили. Переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готує реакцію на пропозиції Києва щодо мирного договору. Він також виступив за те, щоб консультації тривали.

Крім того, Лавров наполягає на тому, щоб крім України гарантії безпеки отримали Росія і європейські країни.

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