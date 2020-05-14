Кулеба про переговори Козака в Берліні: про ігри за нашою спиною не йдеться

Україна заздалегідь знала про переговори заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака в Берліні щодо врегулювання на Донбасі. Про це в коментарі РБК-Україна заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Козака запрошували на переговори в Берлін через відсутність прогресу у виконанні мінських угод, а також у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує нові ініціативи, зокрема, підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.

"Вочевидь, справа зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч. До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр Маас (голова МЗС Німеччини, - ред.) зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів в нормандському форматі голову МЗС Росії Лаврова. Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як він пройшов. У нас з партнерами діє правило - ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому ні про які ігри за нашою спиною не йдеться", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що Україна вдячна німецькій стороні за зусилля по залученню Росії до діалогу та пошуку конструктиву.

Нагадаємо, напередодні головний російський парламентер по врегулюванню на Донбасі Дмитро Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецького канцлера Ангели Меркель. Переговори проходили без участі української сторони.

За підсумками зустрічі Козак заявив, що консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату. Берлін також пояснив, що Козак зміг відвідати Німеччину, оскільки для нього зробили виняток через статус парламентера по Україні. До призначення в Адміністрацію президента Росії він був віце-прем'єром і був включений до санкційних списків.