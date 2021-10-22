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Кулеба відповів на випад Лаврова по "Нормандії": словами Росії вже ніхто не вірить

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав слабким виправданням керівника зовнішньополітичного відомства РФ Сергія Лаврова про те, що президент Росії Володимир Путін не обіцяв провести зустріч міністрів нормандського формату. В результаті таких заяв словами Москви більше ніхто не вірить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Слабке виправдання. Мовляв, Путін не обіцяв провести зустріч міністрів нормандського формату, а "обіцяв доручити розглянути, як можна вийти" на таку зустріч", - написав він.

Міністр додав, що після таких заяв росіяни не розуміють, чому їх словам більше ніхто не вірить.

Нагадаємо, раніше Лавров звинуватив Кулебу в "пересмикуванні фактів" щодо нормандської зустрічі.

Зазначимо, напередодні Кулеба відповів Лаврову на заяву про "Нормандію": плювок в обличчя Франції та Німеччини.

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Дмитро КулебаЛавровНормандський формат