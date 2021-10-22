Кулеба відповів на випад Лаврова по "Нормандії": словами Росії вже ніхто не вірить

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав слабким виправданням керівника зовнішньополітичного відомства РФ Сергія Лаврова про те, що президент Росії Володимир Путін не обіцяв провести зустріч міністрів нормандського формату. В результаті таких заяв словами Москви більше ніхто не вірить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.
"Слабке виправдання. Мовляв, Путін не обіцяв провести зустріч міністрів нормандського формату, а "обіцяв доручити розглянути, як можна вийти" на таку зустріч", - написав він.
Міністр додав, що після таких заяв росіяни не розуміють, чому їх словам більше ніхто не вірить.
Нагадаємо, раніше Лавров звинуватив Кулебу в "пересмикуванні фактів" щодо нормандської зустрічі.
Зазначимо, напередодні Кулеба відповів Лаврову на заяву про "Нормандію": плювок в обличчя Франції та Німеччини.