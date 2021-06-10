Кулеба відповів Путіну: займіться правами корінних народів в Росії, а не маніпуляціями

Кулеба заявив, що запропонований президентом України законопроект про корінні народи відповідає декларації ООН та відповідним нормам Конституції України, та "не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями Путіна".

Глава українського МЗС наголосив, що в Україні ніколи не пригнічувалися права російської національної меншини, а от Росія утискає нацменшини та корінні народи на своїй території. Зокрема, російська влада боролася зі Світовим конгресом українців, Об'єднанням українців Росії та Федеральною національно-культурною автономією українців Росії.

"Ми рішуче протестуємо проти таких репресивних дій. Крім того, Росія продовжує політику репресій проти корінного народу України, кримських татар, у тимчасово окупованому Криму. Вона продовжує практику ганебних судилищ проти кримськотатарського народу та усіляко утискає права кримськотатарського народу, зокрема право на освіту", - сказав Кулеба.

Міністр також закликав міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, щоб змусити Москву поважати фундаментальні права людини та національних меншин.

"Керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів РФ, а не маніпуляціями щодо українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву. Наша держава сумлінно дотримується всіх взятих на себе зобов’язань у галузі захисту нацменшин і корінних народів", - резюмував глава МЗС.