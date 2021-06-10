Кулеба відповів Путіну: займіться правами корінних народів в Росії, а не маніпуляціями

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на критику з боку російського президента Володимира Путіна з приводу закону про корінні народи. Кулеба порадив очільнику Кремля не маніпулювати та забезпечити права корінних народів та нацменшин в Росії.
Про це йдеться у коментарі міністра для РБК-Україна.
Кулеба заявив, що запропонований президентом України законопроект про корінні народи відповідає декларації ООН та відповідним нормам Конституції України, та "не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями Путіна".
Глава українського МЗС наголосив, що в Україні ніколи не пригнічувалися права російської національної меншини, а от Росія утискає нацменшини та корінні народи на своїй території. Зокрема, російська влада боролася зі Світовим конгресом українців, Об'єднанням українців Росії та Федеральною національно-культурною автономією українців Росії.
"Ми рішуче протестуємо проти таких репресивних дій. Крім того, Росія продовжує політику репресій проти корінного народу України, кримських татар, у тимчасово окупованому Криму. Вона продовжує практику ганебних судилищ проти кримськотатарського народу та усіляко утискає права кримськотатарського народу, зокрема право на освіту", - сказав Кулеба.
Міністр також закликав міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, щоб змусити Москву поважати фундаментальні права людини та національних меншин.
"Керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів РФ, а не маніпуляціями щодо українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву. Наша держава сумлінно дотримується всіх взятих на себе зобов’язань у галузі захисту нацменшин і корінних народів", - резюмував глава МЗС.
Нагадаємо, вчора Путін в інтерв'ю російському телеканалу порівняв Україну з нацистською Німеччиною через закон про корінні народи. На думку Путіна, українська влада хоче "розділити громадян на сорти".
Як відомо, законопроект про корінні народи був внесений до Ради президентом Зеленським 18 травня. Документ передбачає надання статусу корінного народу кримським татарам.