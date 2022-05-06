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Кулеба про відтермінування нафтового ембарго: Це помилкова ідея

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Деякі з країн ЄС виступають проти, або ж намагаються відтермінувати нафтове ембарго. Через це Україні доведеться заплатити ще більшу ціну задля перемоги над країною-окупантом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Нам добре відомо, що ключовим проблемним питанням є запровадження нафтового ембарго. Деякі країни виступають або проти запровадження як такого, або щоб їх звільнили від запровадження на певний час. Серед цих країн є і ті, які багато зробили для України, і ми розуміємо їх ситуацію. Але є там країна, яка торпедує весь санкційний пакет через тему нафтового ембарго, щоб зберегти відносини з Росією", - заявив міністр закордонних справ.

За словами Кулеби, сама ідея відтермінування нафтового ембарго, є помилкою, оскільки сьогодні важливо якнайшвидше допомогти Україні, аби бути впевненим у своєму майбутньому.

"Не залежно від того, про яку країну йдеться, сама ідея про те, щоб відкласти нафтове ембарго - вона помилкова. По-перше, колеги, ви не знаєте, де буде Європа в кінці 2023 року. Треба думати про те, як допомогти Україні та зупинити війну. А для цього, треба запровадити ембарго зараз", - зауважив Кулеба.

Міністр вкотре зауважив, що оплата за російську нафту стабілізує економіку Росії та фінансує воєнну машину країни-окупанта. Україна, зі свого боку, переможе у війні, однак через невпевненість деяких країн - їй доведеться заплатити ще більшу ціну за свою свободу.

"І потім ви будете фінансувати у ще більших обсягах відновлення України. Тому треба думати про те, що допоможе зупинити якнайшвидше війну, а це - якнайшвидше нафтове ембарго", - відзначив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни-члени Європейського Союзу планують досягти консенсусу щодо припинення імпорту російської нафти вже до кінця тижня.

Тим часом згідно з даними опитування, 80% європейських респондентів схвалюють економічні санкції проти Росії.

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