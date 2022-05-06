Кулеба про відтермінування нафтового ембарго: Це помилкова ідея

"Нам добре відомо, що ключовим проблемним питанням є запровадження нафтового ембарго. Деякі країни виступають або проти запровадження як такого, або щоб їх звільнили від запровадження на певний час. Серед цих країн є і ті, які багато зробили для України, і ми розуміємо їх ситуацію. Але є там країна, яка торпедує весь санкційний пакет через тему нафтового ембарго, щоб зберегти відносини з Росією", - заявив міністр закордонних справ.

За словами Кулеби, сама ідея відтермінування нафтового ембарго, є помилкою, оскільки сьогодні важливо якнайшвидше допомогти Україні, аби бути впевненим у своєму майбутньому.

"Не залежно від того, про яку країну йдеться, сама ідея про те, щоб відкласти нафтове ембарго - вона помилкова. По-перше, колеги, ви не знаєте, де буде Європа в кінці 2023 року. Треба думати про те, як допомогти Україні та зупинити війну. А для цього, треба запровадити ембарго зараз", - зауважив Кулеба.

Міністр вкотре зауважив, що оплата за російську нафту стабілізує економіку Росії та фінансує воєнну машину країни-окупанта. Україна, зі свого боку, переможе у війні, однак через невпевненість деяких країн - їй доведеться заплатити ще більшу ціну за свою свободу.

"І потім ви будете фінансувати у ще більших обсягах відновлення України. Тому треба думати про те, що допоможе зупинити якнайшвидше війну, а це - якнайшвидше нафтове ембарго", - відзначив міністр.