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Може сприяти переговорам: Зеленський попросив США не вводити санкції проти Абрамовича, - WSJ

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Середа 23 березня 2022 20:23
Може сприяти переговорам: Зеленський попросив США не вводити санкції проти Абрамовича, - WSJ Фото: російський олігарх Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Сергій Пишкін

Ще на початку березня чиновники Міністерства фінансів США розробили низку санкцій проти російського олігарха Романа Абрамовича. Президент України Володимир Зеленський попросив голову Білого дому Джо Байдена не вводити ці обмеження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Під час телефонної розмови Зеленський попросив Байдена почекати з санкціями проти Абрамовича, який може стати важливим посередником у переговорах з Російською Федерацією щодо миру.


Загалом Байден консультувався з лідером України щодо санкцій, у тому числі й обмежень проти самого олігарха.

"Для переговорів і на користь їхнього успіху немає сенсу коментувати ні сам процес, ні участь у ньому Абрамовича. Як уже говорилося раніше, на підставі прохань, у тому числі від єврейських організацій в Україні, він робить все можливе, щоб підтримати зусилля, спрямовані на якнайшвидше відновлення миру", - заявив представник олігарха.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Абрамович "сховав" свою яхту в Туреччині.

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