Загрожують продовольчій безпеці світу: МЗС засудило викрадення врожаїв Росією

Російські загарбники продовжують викрадати врожаї у фермерів Херсонської області. У Міністерстві закордонних справ заявили, що це може спровокувати продовольчу кризу у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал пресслужби МЗС.

Як відзначають у МЗС, окупанти продовжують вивозити зерна з Херсонської області, блокувати відвантажень з українських портів, а також мінувати суднохідні шляхи. Це, зі свого боку, може спровокувати розвиток продовольчої кризи у світі. "За оцінкою ООН, близько 1,7 мільярда людей можуть зіштовхнутися з бідністю та голодом через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України", - пише пресслужба МЗС.