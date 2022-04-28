ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загрожують продовольчій безпеці світу: МЗС засудило викрадення врожаїв Росією

Новость на русском →
Четвер 28 квітня 2022 19:10
Загрожують продовольчій безпеці світу: МЗС засудило викрадення врожаїв Росією Фото: МЗС засудило викрадення врожаїв Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські загарбники продовжують викрадати врожаї у фермерів Херсонської області. У Міністерстві закордонних справ заявили, що це може спровокувати продовольчу кризу у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал пресслужби МЗС.

Як відзначають у МЗС, окупанти продовжують вивозити зерна з Херсонської області, блокувати відвантажень з українських портів, а також мінувати суднохідні шляхи.

Це, зі свого боку, може спровокувати розвиток продовольчої кризи у світі.

"За оцінкою ООН, близько 1,7 мільярда людей можуть зіштовхнутися з бідністю та голодом через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України", - пише пресслужба МЗС.

Війна Росії проти України триває шістдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші