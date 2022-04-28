Загрожують продовольчій безпеці світу: МЗС засудило викрадення врожаїв Росією
Російські загарбники продовжують викрадати врожаї у фермерів Херсонської області. У Міністерстві закордонних справ заявили, що це може спровокувати продовольчу кризу у світі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал пресслужби МЗС.
Як відзначають у МЗС, окупанти продовжують вивозити зерна з Херсонської області, блокувати відвантажень з українських портів, а також мінувати суднохідні шляхи.
Це, зі свого боку, може спровокувати розвиток продовольчої кризи у світі.
"За оцінкою ООН, близько 1,7 мільярда людей можуть зіштовхнутися з бідністю та голодом через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України", - пише пресслужба МЗС.
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