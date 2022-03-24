Кулеба про оплату газу і нафти в рублях: однією рукою допомагаєте Україні, а іншою - вбиваєте

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу, які досі використовують російську газ і нафту, не платити Росії в рублях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.
"Якщо будь-яка країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", - написав він.
Нагадаємо, 23 березня президент РФ Володимир Путін доручив ввести рублевий розрахунок за газ для європейських країн.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що таке рішення Росії є кроком до ескалації світового конфлікту.
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