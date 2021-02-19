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Кулеба пояснив, що впливає на політику Євросоюзу щодо Росії

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 16:01
Кулеба пояснив, що впливає на політику Євросоюзу щодо Росії Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про факти, які впливають на політику ЄС щодо Росії. Зокрема, відсутність кроків на зустріч зі сторони росіян.

Про це він розповів у розмові з головою МЗС Естонії Євою-Марією Лійметс, передає прес-служба відомства.

За його словами, перший факт - це відсутність конструктивних кроків зі сторони Москви для нормалізації відносин.

"Другий факт: зберігаючи конструктивну налаштованість, ЄС має бути готовим підвищувати ціну для Росії за порушення міжнародного права та прав людини", - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що санкційні механізми ЄС за порушення прав людини мають застосовуватися як до винних у репресіях проти опозиції та мирних протестувальників у Росії, так і до винних у злочинних діях РФ у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, Україна проситиме Європейський Союз ввести нові "кримські" санкції проти Росії.

Також сьогодні під час брифінгу Кулеба заявив, що політичний тиск на Росію має збільшуватись через агресію в Україні.

Голова МЗС України зазначив, що питання репресій в Криму піднімуть на засіданні сесії Генасамблеї ООН.

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