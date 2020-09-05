Кулеба пояснив, чому Кіпр блокує санкції ЄС проти Росії

Блокуючи санкції Європейського союзу проти Росії за будівництво мосту з Кримом та кібератаки на Бундестаг, влада Кіпру перш за все захищає свої національні інтереси. Кіпр йде на ці кроки через недостатню підтримку з боку Євросоюзу.

Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами міністра, про блокування санкцій з боку Кіпру українському МЗС було давно відомо.

"Я поважаю право Кіпру захищати свої національні інтереси доступним йому інструментарієм. Але, безумовно, ми працюємо з ЄС, з кіпріотами для того, щоб мінімізувати негативний вплив цього процесу на національні інтереси України, які ми теж маємо і захищаємо", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно журналіст видання "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк розповів, що влада Кіпру блокує санкції ЄС проти Росії. Нікозія блокує введення обмежень проти відповідальних за будівництво Керченського мосту та кібератаки на Бундестаг у 2015 році.

Введення санкцій за кібератаки на Бундестаг, які, ймовірно, здійснило головне управління Генштабу РФ, не виключала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Крім того, Кулеба закликав ЄС розширити санкції проти Росії через незаконний запуск залізничного сполучення між окупованим Кримським півостровом та РФ.