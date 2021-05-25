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Кулеба обговорив з головою німецької партії "Зелені" протидію "Північному потому-2"

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із співголовою німецької партії "Союз90 /Зелені" Робертом Габеком протидія будівництву "Північного потоку-2". На думку міністра, завершення російський газопровід несе загрозу не тільки Україні, але і всьому Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Зустріч відбулася в рамках візиту Габека в Україну.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що в разі завершення будівництва, Росія буде використовувати цей проект як інструмент просування своїх геополітичних інтересів, в тому числі в контексті зусиль нормандського формату і в Тристоронній контактній групі. І мова йде не тільки про загрозу безпеці України, але і всієї Європи", - заявив Кулеба.

Він додав, що міжнародні партнери повинні активізувати зусилля для протидії завершенню будівництва "Північного потоку - 2".

Як зазначили в МЗС, Габек висловив солідарність партії "Зелені" з Україною в цьому питанні.

"Німецький політик заявив, що його політична сила усвідомлює ризики "Північного потоку - 2" для Німеччини та Європи в цілому і виступає проти його здійснення", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили безпеку в зоні конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, минулого тижня США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2".

Також РБК-Україна писало, що днями у водах Німеччини продовжилося укладання російського газопроводу "Північний потік-2".

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Новини України ГерманияДмитро КулебаПівнічний потік-2