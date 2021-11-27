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Кулеба обговорив з главою МЗС Канади нарощування військ РФ біля українського кордону

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Київ, Субота 27 листопада 2021 11:37
Кулеба обговорив з главою МЗС Канади нарощування військ РФ біля українського кордону Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з главою МЗС Канади Мелані Жолі. Вони обговорили нарощування російських військ біля кордонів України та зміцнення безпеки нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Так, Мелані Жолі запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, заявивши, що країна "може покластися на підтримку Канади”.

“Я запевнила міністра Дмитра Кулебу, що український народ може розраховувати на непохитну підтримку Канади”, - написала вона на свої сторінці у Twitter.

Глави МЗС України та Канади також обговорили взаємодію задля притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака рейсу PS752 та встановлення справедливості для жертв катастрофи і їхніх родичів.

Крім того, вони обговорили координацію дій України та її партнерів напередодні зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО в Ризі, участь в якій візьме Дмитро Кулеба.

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МЗС Канада Дмитро Кулеба
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