ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба обсудил с главой МИД Канады наращивание войск РФ у украинской границы

Новина українською →
Киев, Суббота 27 ноября 2021 11:37
Кулеба обсудил с главой МИД Канады наращивание войск РФ у украинской границы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли. Они обсудили наращивание российских войск у границ Украины и укрепление безопасности нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, Мелани Жоли заверила в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, заявив, что страна "может положиться на поддержку Канады”.

“Я заверила министра Дмитрия Кулебу, что украинский народ может рассчитывать на неизменную поддержку Канады”, - написала она на странице в Twitter.

Главы МИД Украины и Канады обсудили взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и установления справедливости для жертв катастрофы и их родственников.

Кроме того, они обсудили координацию действий Украины и ее партнеров накануне встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге, участие в которой примет Дмитрий Кулеба.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Канада Дмитрий Кулеба
NEWS
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит