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Кулеба обговорив з головою МЗС Франції переговори з Лавровим

Автор: Сергій Пишкін

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зідзвонився з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном. Сторони обговорили підсумки переговорів нашого міністра з головою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим, а також порушили питання подальших кроків щодо припинення війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Зателефонував з Жан-Іву Ле Дріану, щоб обговорити підсумки сьогоднішньої зустрічі із Лавровим. Україна та Франція координують подальші кроки щодо припинення війни Росії проти України. Я наголосив, що Росія має припинити бойові дії та надати гуманітарний коридор з Маріуполя для евакуації мирних жителів",- пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці сьогоднішніх переговорів Кулеби та Лаврова.

Війна Росії проти України триває п'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Дмитро КулебаЛавровМЗС