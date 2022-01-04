Кулеба обговорив з главою МЗС Британії російську агресію проти України

"Глави української та британської дипломатій скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями по лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що глава МЗС Британії запевнила в непохитній підтримці нашої держави в протидії російській збройній агресії та наголосила на відданості принципу "жодних рішень про Україну без України".

Вона також поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії.

"Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакета стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі", - зазначив Кулеба.

Разом з тим міністри обговорили підготовку саміту НАТО в Мадриді в червні.