Кулеба звернувся до РФ через затримання в Криму: не треба зриватися на невинних людях

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до Російської Федерації через затримання людей в окупованому Криму. Він закликав припинити "зриватися на невинних людях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

"До росіян в мене один заклик - припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей", - сказав Кулеба.

Глава української дипломатії переконаний, що затримання в Криму - це відповідь за запуск Кримської платформи.

Нагадаємо, днями в окупованому Криму відбулася серія затримань кримських татар. Їх звинуватили в тому, що вони нібито влаштували диверсії на газопроводі.

Так, 3-4 вересня були затримані заступник голови Меджлісу і ще чотири кримські татари. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.