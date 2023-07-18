ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба на Совбезе ООН рассказал о стратегии России: убивать, врать и отрицать

Новина українською →
Вторник 18 июля 2023 12:36
Кулеба на Совбезе ООН рассказал о стратегии России: убивать, врать и отрицать Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На заседании Совета безопасности ООН обсудили выход России из "зерновой сделки" и стратегию страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"То ли попытка аннексии Крыма, сбитие MH17, полномасштабная война, массовые зверства в Буче, или срыв "зернового соглашения" - стратегия России одинакова: убивать, врать и отрицать", - написал он.

На заседании Совбеза ООН министр иностранных дел подчеркнул, что Украине необходима противоположная стратегия, заключающаяся в силе, правде и подотчетности.

Кулеба на Совбезе ООН рассказал о стратегии России: убивать, врать и отрицать

Фото: Кулеба обсудил срыв "зернового соглашения" на Совбезе ООН (twitter.com/DmytroKuleba)

Выход России из "зернового соглашения"

Вчера в России заявили, что не будут продлевать "зерновое соглашение" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом в последние несколько месяцев Москва и так отказывалась в полной мере выполнять свои обязательства в рамках соглашения. Так, она блокировала проведение инспекций судов и запрещала вывоз зерна из порта "Южный".

Западные политики осудили выход России по "зерновой инициативе".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Дмитрий Кулеба зерновой коридор
NEWS
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию