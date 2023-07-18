ua ru
Вт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба на Радбезі ООН розповів про стратегію Росії: вбивати, брехати і заперечувати

Новость на русском →
Вівторок 18 липня 2023 12:36
Кулеба на Радбезі ООН розповів про стратегію Росії: вбивати, брехати і заперечувати Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На засіданні Ради безпеки ООН обговорили вихід Росії із "зернової угоди" та стратегію країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.

"Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі, чи зрив "зернової угоди" - стратегія Росії однакова: вбивати, брехати і заперечувати", - написав він.

На засіданні Радбезу ООН міністр закордонних справ наголосив, що Україні потрібна протилежна стратегія, що полягає у силі, правді та підзвітності.

Кулеба на Радбезі ООН розповів про стратегію Росії: вбивати, брехати і заперечувати

Фото: Кулеба обговорив зрив "зернової угоди" на Радбезі ООН (twitter.com/DmytroKuleba)

Вихід Росії із "зернової угоди"

Вчора у Росії заявили, що не будуть продовжувати "зернову угоду" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому останні кілька місяців Москва й так відмовлялася повною мірою виконувати свої зобов'язання в рамках угоди. Так, вона блокувала проведення інспекцій судів та забороняла вивіз зерна з порту "Південний".

Західні політики засудили вихід Росії з "зернової ініціативи".

Водночас президент України Володимир Зеленський пропонує Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Дмитро Кулеба зерновий коридор
NEWS
Збито 6 ракет та десятки дронів. Пошкоджено порт і не тільки: наслідки нічної атаки
Збито 6 ракет та десятки дронів. Пошкоджено порт і не тільки: наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію