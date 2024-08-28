Кулеба обсудил в Польше передачу МиГов и открытие украинской школы

Кулеба рассказал, что они с Сикорским тщательно обсудили широкую повестку дня.

"В военной сфере мы сосредоточились на вопросе истребителей МиГ и договорились о дальнейших шагах по созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве", - подчеркнул министр.

В то же время он сообщил, что на двустороннем треке поднял вопрос о необходимости создания полноценной украинской школы в Варшаве.

"Мы с Радеком договорились продолжить работу над этим вопросом. В этом вопросе мы также рассчитываем на поддержку мэра Варшавы Рафала Тшасковского", - отметил Кулеба.

Он также поблагодарил польский народ, за то, что они с первых часов полномасштабной войны России.

"Вместе мы защитим свободу и безопасность для наших двух стран, а также для всей Европы", - отметил министр.