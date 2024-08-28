ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба обсудил в Польше передачу МиГов и открытие украинской школы

Польша, Среда 28 августа 2024 21:14
UA EN RU
Кулеба обсудил в Польше передачу МиГов и открытие украинской школы Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Польша обсудили передачу украинским военным польских истребителей МиГ. Еще одним вопросом переговоров стало создание украинской школы в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Кулеба рассказал, что они с Сикорским тщательно обсудили широкую повестку дня.

"В военной сфере мы сосредоточились на вопросе истребителей МиГ и договорились о дальнейших шагах по созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве", - подчеркнул министр.

В то же время он сообщил, что на двустороннем треке поднял вопрос о необходимости создания полноценной украинской школы в Варшаве.

"Мы с Радеком договорились продолжить работу над этим вопросом. В этом вопросе мы также рассчитываем на поддержку мэра Варшавы Рафала Тшасковского", - отметил Кулеба.

Он также поблагодарил польский народ, за то, что они с первых часов полномасштабной войны России.

"Вместе мы защитим свободу и безопасность для наших двух стран, а также для всей Европы", - отметил министр.

Польша может передать МиГи Украине

Напомним, что 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине очень нужны польские МиГ-29.

Также президент отметил, что необходимо решение об уничтожении российских ракет и дронов летящих в сторону Польши.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава сможет передать МиГ-29, но есть нюанс.

РБК-Украина обратилась к главному редактору польско-украинского портала polukr.net Дариушу Матерняку, чтобы узнать, при каких условиях Польша могла бы передать Украине истребители. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Польша Дмитрий Кулеба МіГ-31К Школа Миг-29
NEWS
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова