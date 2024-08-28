Кулеба обговорив у Польщі передачу МіГів та відкриття української школи

Україна та Польща обговорили передачу українським військовим польських винищувачів МіГ. Ще одним питанням переговорів стало створення української школи у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба розповів, що вони з Сікорським ретельно обговорили широкий порядок денний.

"У військовій сфері ми зосередилися на питанні винищувачів МіГ і домовилися про подальші кроки щодо створення можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети й безпілотники в українському повітряному просторі", - наголосив міністр.

Водночас він повідомив, що на двосторонньому треку порушив питання про необхідність створення повноцінної української школи у Варшаві.

"Ми з Радеком домовилися продовжити роботу над цим питанням. У цьому питанні ми також розраховуємо на підтримку мера Варшави Рафала Тшасковского", - зазначив Кулеба.

Він також подякував польському народові, за те, що вони з перших годин повномасштабної війни Росії.

"Разом ми захистимо свободу і безпеку для наших двох країн, а також для всієї Європи", - зазначив міністр.