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Кулеба обговорив у Польщі передачу МіГів та відкриття української школи

Польща, Середа 28 серпня 2024 21:14
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Кулеба обговорив у Польщі передачу МіГів та відкриття української школи Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Польща обговорили передачу українським військовим польських винищувачів МіГ. Ще одним питанням переговорів стало створення української школи у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба розповів, що вони з Сікорським ретельно обговорили широкий порядок денний.

"У військовій сфері ми зосередилися на питанні винищувачів МіГ і домовилися про подальші кроки щодо створення можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети й безпілотники в українському повітряному просторі", - наголосив міністр.

Водночас він повідомив, що на двосторонньому треку порушив питання про необхідність створення повноцінної української школи у Варшаві.

"Ми з Радеком домовилися продовжити роботу над цим питанням. У цьому питанні ми також розраховуємо на підтримку мера Варшави Рафала Тшасковского", - зазначив Кулеба.

Він також подякував польському народові, за те, що вони з перших годин повномасштабної війни Росії.

"Разом ми захистимо свободу і безпеку для наших двох країн, а також для всієї Європи", - зазначив міністр.

Польща може передати МіГи Україні

Нагадаємо, що 27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні дуже потрібні польські МіГ-29.

Також президент зазначив, що необхідне рішення про знищення російських ракет і дронів, які летять у бік Польщі.

Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава зможе передати МіГ-29, але є нюанс.

РБК-Україна звернулось до головного редактора польсько-українського порталу polukr.net Даріуша Матерняка, щоб дізнатись, за яких умов Польща могла б передати Україні винищувачі. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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