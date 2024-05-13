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Кулеба обсудил с новым главой МИД Португалии реализацию Формулы мира

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил во время телефонного разговора с португальским коллегой Пауло Ранжелом, недавно назначенным на этот пост, имплементацию Формулы мира, инициированную президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) украинского чиновника.

В ходе разговора глава МИД Украины поздравил Ранжела с назначением на должность.

Также стороны "обсудили нашу двустороннюю повестку дня" и реализацию украинской Формулы мира.

Так, во время беседы поднимался вопрос евроинтеграции Украины.

"Я ценю готовность министра Ранжела решительно поддерживать Украину на пути к членству в ЕС", - написал Кулеба.

Помощь Украине от Португалии

Напомним, после начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Португалия оказывает Киеву поддержку, в частности оборонную помощь и также - политическую. Так, в марте прошлого года Украина получила от Португалии три танка Leopard 2A6. Также Лиссабон решил предоставить украинской стороне несколько аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Недавно в Офисе президента Украины рассказали, что Киев провел с Португалией очередной раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о безопасности. Так, в начале апреля украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с назначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Тогда стороны, в частности, обсудили подготовку к подписанию соглашения о гарантиях безопасности.

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Дмитрий КулебаПортугалия