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Кулеба обсудил с главой МИД Турции шаги по возобновлению "зерновой сделки"

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Суббота 05 августа 2023 18:07
Кулеба обсудил с главой МИД Турции шаги по возобновлению "зерновой сделки" Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Turk.

На встрече дипломаты обсудили шаги, которые могут быть предприняты для возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

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Кулеба сообщил, что во время разговора с турецким коллегой, подчеркнул, что выход РФ из соглашения пагубно скажется на африканских странах и глобальной продовольственной безопасности.

"У меня состоялся разговор с Хаканом Фиданом для обсуждения Черноморской зерновой инициативы. Я подчеркнул, что выход России из соглашения пагубно скажется на африканских странах и глобальной продовольственной безопасности", - написал он в Twitter.

При этом министр добавил, что Турция продолжит усилия по восстановлению сделки.

"Мы также обсудили график двусторонних контактов Украины и Турции", - сообщил он.

Зерновое соглашение

17 июля РФ заявила о всем выходе из "зернового соглашения". Украина в ответ заявила о готовности экспортировать зерно в трехстороннем порядке. В то же время Россия начала обстреливать Одессу, атакуя порты и соответствующую инфраструктуру.

В ответ на такие действия ЕС призвал страны "Большой двадцатки" давить на РФ с целью заставить ее вернуться к "зерновому соглашению".

При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже российский диктатор Владимир Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

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