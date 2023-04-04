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Кулеба обсудил с главой МИД Британии усиление контрнаступательного потенциала Украины

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Вторник 04 апреля 2023 19:20
Кулеба обсудил с главой МИД Британии усиление контрнаступательного потенциала Украины Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 4 апреля, глава МИД Дмитрий Кулеба и глава МИД Британии Джеймс Клеверли провели встречу и обсудили войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу украинского министра в Twitter.

"Я встретился с Джеймсом Клеверли обсудить усиление контрнаступательного потенциала Украины", - говорится в сообщении.

Кулеба обсудил с главой МИД Британии усиление контрнаступательного потенциала Украины

Министры согласились, что Россия должна уйти из Украины, чтобы война прекратилась.

"Я также подчеркнул, что членство Украины в НАТО будет предотвращать будущие агрессии в Европе", - добавил Кулеба.

Напомним, что во вторник, 4 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Ранее МИД Украины анонсировало визит министра Дмитрия Кулебы в Брюссель, где он примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, а также проведет ряд встреч.

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