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Кулеба обсудил с главой МИД Бахрейна "формулу мира" Украины

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Киев, Пятница 18 августа 2023 15:07
Кулеба обсудил с главой МИД Бахрейна "формулу мира" Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с коллегой из Бахрейна. Главы МИД обсудили вопросы мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяном, чтобы выразить благодарность Бахрейну за участие в переговорах по формуле мира в Джидде", - отметил Кулеба.

Министры также обсудили шаги по реализации "формулы мира", которую предложила Украина. Главы МИД договорились о следующих двусторонних контактах.

Что этому предшествовало

Украина в последние месяцы усилила дипломатическое сотрудничество со странами Глобального Юга. Речь идет об Африке, Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Китае и Индии. Недавно в Саудовской Аравии прошел большой саммит, на котором обсудили вопросы мира в Украине.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что коллективный голос Глобального Юга может изменить позицию России по отношению к войне.

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