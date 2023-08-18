Кулеба обсудил с главой МИД Бахрейна "формулу мира" Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с коллегой из Бахрейна. Главы МИД обсудили вопросы мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяном, чтобы выразить благодарность Бахрейну за участие в переговорах по формуле мира в Джидде", - отметил Кулеба.

Министры также обсудили шаги по реализации "формулы мира", которую предложила Украина. Главы МИД договорились о следующих двусторонних контактах.

Что этому предшествовало

Украина в последние месяцы усилила дипломатическое сотрудничество со странами Глобального Юга. Речь идет об Африке, Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Китае и Индии. Недавно в Саудовской Аравии прошел большой саммит, на котором обсудили вопросы мира в Украине.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что коллективный голос Глобального Юга может изменить позицию России по отношению к войне.

Больше о том, как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.