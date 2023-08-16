Коллективный Юг может заставить Россию изменить свою позицию, - Кулеба

Коллективный Юг может повлиять на Россию и заставить ее изменить свою позицию по поводу войны против Украины. У отдельных стран нет такого влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Arab News.

Он отметил, что страны Глобального Юга имеют особые отношения с Россией. В качестве примера он назвал Китай, Турцию и Саудовскую Аравию.

"Итак, возможно, каждая страна, действующая сама по себе, не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию", - считает Кулеба.

Как отметил министр, цель Украины состоит в объединении стран, желающих изменить ситуацию и прекратить войну. По его мнению, совместно государства смогут реализовать предложенную Украиной "формулу мира" и восстановить территориальную целостность нашего государства.

Кулеба также отверг опасения, что страны Глобального Юга могут поставить под угрозу связи с Россией, а также якобы НАТО не готово предложить Украине путь для присоединения.

Он подчеркнул, что это "разные треки", поскольку страны Юга много потери из-за российской агрессии, но это никак не касается интеграции Украины в ЕС и НАТО.

"Страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки хотят видеть стабильные мировые продовольственные рынки, перспективы торговли с Украиной и полное использование потенциала образования для своих студентов в Украине. Все это прекрасно функционировало до нападения России. Поэтому у меня нет впечатления, что страны мира видят ситуацию сквозь призму региональных интересов Украины, относящихся к тесной интеграции с ЕС и НАТО", - подчеркнул Кулеба.

Что этому предшествовало

Следует отметить, что Украина в последнее время усилила дипломатическое сотрудничество со странами Глобального Юга. Речь идет об Африке, Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Китае и Индии.

Так, в частности, недавно в Саудовской Аравии прошел большой саммит, на котором обсудили вопросы мира в Украине. Россию туда не пригласили. Представители украинской власти подчеркнули, что встреча дипломатов и политических советников из 40 стран стала прорывом.

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