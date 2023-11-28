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Кулеба обсудил с Боррелем подготовку ЕС "четырех больших решений"

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил в Брюсселе с Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем подготовку ЕС ряда "важных решений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) главы МИД Украины Кулебы.

По словам украинского чиновника, такие вопросы сейчас еще разрабатываются.

"В стадии разработки находятся четыре важных решения

  1. 12-й пакет санкций ЕС;
  2. использование замороженных российских активов для восстановления Украины;
  3. запуск Украинского фонда;
  4. и, прежде всего, декабрьское решение Европейского совета начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - говорится в публикации.

Кулеба добавил, что над всеми такими решениями "мы работаем рука об руку с отделом кадров и вице-президентом".

Также глава МИД Украины выразил благодарность Боррелю за его "лидерство в мобилизации поддержки Украины".

Кроме того, стороны подробно обсудили предложение Кулебы о создании общеевропейской зоны оборонной промышленности, в которой члены Евросоюза, кандидаты и страны-единомышленники "объединят усилия в оборонном производстве".

12-й пакет санкций против РФ

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия представила Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, недавно Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз. В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того, чтобы открыть переговоры, необходимо согласие всех лидеров стран блока. Они могут обсудить этот вопрос на саммите, который состоится уже 14-15 декабря.

Конференция президентов Европейского парламента 28 ноября публично поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

 

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Дмитрий КулебаЖозеп Боррель