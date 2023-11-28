Руководство Европарламента поддержало начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского парламента Роберты Мецоли во время пресс-конференции по евроинтеграции Украины.

По ее словам, решение о поддержке переговоров с Украиной объявила Конференция президентов, объединяющая руководство Европарламента и всех политических групп.

Сегодня Конференция президентов провела встречу со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

"Украина прилагает поразительные усилия (для проведения реформ - ред.). И конференция президентов Европарламента подтвердила сегодня, что Украина продемонстрировала твердую основу для того, чтобы открыть переговоры о вступлении", - сказала Мецола.

Президент Европарламента подчеркнула, что процесс вступления страны в ЕС - это не только перенесение европейских законов и правил в национальное законодательство, а этот процесс нуждается в преобразованиях в обществе страны.

Конференция президентов в своем коммюнике отметила, что верит, что Украина продолжит амбициозно воплощать все необходимые реформы для завершения выполнения рекомендаций Еврокомиссии, чтобы как можно быстрее открыть переговоры о вступлении.

Лидеры политических групп подчеркнули, что видят в будущем вступлении Украины в ЕС "геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу".

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, недавно Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того, чтобы открыть переговоры, необходимо согласие всех лидеров стран блока. Они могут обсудить этот вопрос на саммите, который состоится уже 14-15 декабря.

При этом Венгрия уже открыто выступила против начала вступительных переговоров с Украиной. Будапешт не хочет, чтобы наша страна стала членом ЕС до завершения войны с Россией.

Президент Владимир Зеленский считает, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз является мотивационным.