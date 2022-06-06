Кулеба про обіцянку Путіна не атакувати Україну з моря: його слова - порожній звук

Президент РФ Володимир Путін обіцяв не атакувати Україну з моря. Керівнику Кремля не можна довіряти, адже його слова - порожній звук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter .

Він нагадав, що Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну, проте не дотримав свого слова.

"Путін каже, що не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той же Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу і президенту Франції Макрону, що не буде нападати на Україну - за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова - порожній звук", - написав міністр.