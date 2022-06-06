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Кулеба про обіцянку Путіна не атакувати Україну з моря: його слова - порожній звук

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін обіцяв не атакувати Україну з моря. Керівнику Кремля не можна довіряти, адже його слова - порожній звук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

Він нагадав, що Путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну, проте не дотримав свого слова.

"Путін каже, що не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той же Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу і президенту Франції Макрону, що не буде нападати на Україну - за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова - порожній звук", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що РФ готова дати гарантії безпеки для вивезення українського зерна по Чорному морю і не атакуватиме Одесу з моря.

Раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив про готовність російської сторони надати безпечний коридор для вивезення українського зерна по Чорному морю.

До цього стало відомо, що Туреччина підготувала відповідну дорожню карту, яку мають обговорити представники України, Росії та ООН.

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Дмитро КулебаВолодимир ПутінВійна Росії проти України