Кулеба обіцяє "принципову розмову" Зеленського з Меркель щодо "Північного потоку-2"

"Президент їде на зустріч з принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми будемо дякувати за це. Там, де у нас позиції з Німеччиною не сходяться в питанні "Північного потоку-2", буде принципова розмова", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Україна не відступить від позиції про те, що "Північний потік-2" - це загроза, перш за все, характеру сфери безпеки.

"Інтереси України саме у сфері безпеки повинні бути враховані", - додав міністр.