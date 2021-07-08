Кулеба обіцяє "принципову розмову" Зеленського з Меркель щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський проведе принципову розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, щодо російського газопроводу"Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію з питань реформ в Україні у Вільнюсі.
"Президент їде на зустріч з принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми будемо дякувати за це. Там, де у нас позиції з Німеччиною не сходяться в питанні "Північного потоку-2", буде принципова розмова", - заявив Кулеба.
Він зазначив, що Україна не відступить від позиції про те, що "Північний потік-2" - це загроза, перш за все, характеру сфери безпеки.
"Інтереси України саме у сфері безпеки повинні бути враховані", - додав міністр.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що готується важлива зустріч з Ангелою Меркель. Вона стосуватиметься енергетичної безпеки та будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
Раніше повідомлялося, що Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня.