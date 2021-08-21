Кулеба і Нуланд провели телефонну бесіду перед візитом Зеленського до США: що обговорили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд. Сторони обговорили низку питань, у тому числі підготовку візиту українського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

"Співрозмовники окремо обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і висловили взаємне переконання в тому, що візит буде успішним і результативним", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сторони домовилися взаємодіяти в евакуації громадян України з Афганістану в пріоритетному порядку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що візит Зеленського до США перенесли на 31 серпня, і в його програмі з'явилася зустріч з Джо Байденом віч-на-віч.

Також повідомлялося, що Україна запропонувала США допомогу в розміщенні біженців з Афганістану.