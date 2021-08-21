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Кулеба и Нуланд созвонились перед визитом Зеленского в США: что обсудили

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Киев, Суббота 21 августа 2021 17:56
Кулеба и Нуланд созвонились перед визитом Зеленского в США: что обсудили Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что стороны договорились взаимодействовать в эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке.

"Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что визит Зеленского в США перенесли на 31 августа, и в его программе появилась встреча с Джо Байденом с глазу на глаз.

Также сообщалось, что Украина предложила США помощь в размещении беженцев из Афганистана.

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Владимир Зеленский Нуланд Дмитрий Кулеба
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