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Кулеба назвал три приоритета Украины на Генассамблее ООН в этом году

Украина, Среда 06 сентября 2023 22:42
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Кулеба назвал три приоритета Украины на Генассамблее ООН в этом году Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина определила три приоритетных вопроса, которые будет поднимать в рамках Генассамблеи ООН, которая состоится уже в этом месяце.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Генассамблея ООН будет традиционно насыщенной и напряженной", - сказал Кулеба.

По словам министра, Украина уже определила приоритеты, среди них, в частности:

  • привлечение новых стран к реализации формулы мира и осуществление следующих шагов на пути к проведению глобального саммита формулы мира,
  • вопрос экспорта украинского зерна на мировые рынки,
  • двусторонние встречи, на которых будет проговорен вопрос о новом вооружении и новых пакетах поддержки Украины.

"И еще будет сотня разных вопросов, как это бывает на Генассамблее", - добавил он.

Генассамблея ООН

Напомним, мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре может отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Так он будет отстаивать свою "формулу мира".

Украинская формула мира

В ноябре прошлого года президент представил украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Этот план направлен на возобновление контроля за своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.

Кроме того, украинская формула мира также учитывает важные аспекты радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обеспечивая необходимые гарантии.

Зеленский заявил, что Украина привлекает самый широкий круг партнеров для реализации формулы мира.

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