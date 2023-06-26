Зеленский о реализации Формулы мира: привлекаем широчайший круг партнеров
В Копенгагене, 25 июня, состоялась встреча советников лидеров Украины, Турции, Индии, Японии, Южной Африки и институтов Европейского Союза по украинской формуле мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.
Встреча прошла на уровне политических советников. Украину представляли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Андрей Сибига и Игорь Жовква.
"Приближаем реализацию Формулы мира, и для этого привлекаем широчайший круг партнеров. Неизменным топ-приоритетом являются и отношения с Евросоюзом, еженедельно добавляем почву для обретения полноправного членства", - заявил Зеленский в видеообращении.
Украинская формула мира
Президент Украины Владимир Зеленский, в ноябре прошлого года, представил украинскую формулу мира. Она состоит из 10 пунктов. План предусматривает восстановление Украиной контроля над своей территорией, возвращение пленных и преследование военных преступников.
Кроме того, украинская формула мира также предусматривает гарантии радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.
Зеленский призвал лидеров американских государств присоединиться к украинской формуле мира.
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