Кулеба назвал приоритетные для Украины темы на Мюнхенской конференции по безопасности

"Эта Мюнхенская конференция по безопасности будет очень важной. На ней соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности. В центре внимания будут темы, непосредственно касающиеся безопасности Украины, Европы и мира в целом", - рассказал министр.

Кулеба напомнил, что еще год назад на Мюнхенской конференции безопасности с призывом предоставить Украине оружие выступил президент Владимир Зеленский.

"В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая - это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", - добавил глава МИД.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.