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Кулеба назвал причину, по которой Крымский мост до сих пор не уничтожен

Пятница 02 февраля 2024 17:32
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Кулеба назвал причину, по которой Крымский мост до сих пор не уничтожен Архивное фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Крымский мост до сих пор еще стоит, поскольку у Украины нет оружия для его поражения. Однако в день его ликвидации радоваться этому событию будут не только в Киеве.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

У министра спросили, почему Крымский мост все еще стоит, спустя два года после войны. И есть ли этому какие-то политические или военные причины.

"По чисто техническим причинам. Нам нужно оружие, которое сможет эффективно поразить его, избегая при этом российской ПВО", - ответил министр.

Он добавил, что в тот день, когда он будет разрушен, будет огромная радость не только в Киеве, но и во многих европейских столицах

"Мы достанем бутылку замечательного шампанского", - добавил Кулеба.

Удары сил обороны по Крымскому мосту

Напомним, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост получил удары как минимум дважды. Так, в октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 г. была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

Добавим также, что в ноябре прошлого года в ГУР Минобороны заинтриговали кадрами, отснятыми вблизи Крымского моста.

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