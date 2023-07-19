Кулеба назвал бунт Пригожина переломным моментом: Путин не уничтожил его, а пошел на торг

Кулеба считает, что когда Пригожин начинал свой бунт, у него были абсолютно серьезные намерения.

"Он хотел создать условия, при которых его признают источником настоящей власти в России. Скажу так, я не пророк, чтобы предвидеть все возможные сценарии, но все еще неясно, что заставило его изменить свои намерения, какие аргументы убедили его?" - отметил министр.

К тому же, Кулеба подчеркнул, что главным уроком мятежа Пригожина была демонстрация слабости режима Путина для всего мира и, в частности, российского народа.

"Все время своего правления Путин всегда открыто уничтожал своих врагов и пытался делать это как можно убедительнее. В этот раз он не уничтожил Пригожина, пошел торг и на сделку. Это реально переломный момент", - добавил министр.

Бунт Пригожина

В июне лидер ЧВК "Вагнера" обвинил военных Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников и объявил о "марше справедливости". Его наемники зашли в Ростов и отправились штурмовать Москву, однако остановились не дойдя 200 км до столицы.

Переворот закончился после переговоров Пригожина с Лукашенко. Было решено отправить Пригожин и часть его наемников в Беларусь.

В настоящее время в Беларуси находится уже более 2 тысяч вояков ЧВК "Вагнера".

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