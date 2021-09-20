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Кулеба назвав "червону нитку" переговорів Зеленського під час Генасамблеї ООН

Автор: Олександр Білоус

Під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський консолідує міжнародну підтримку задля протидії російській агресії. "Червоною ниткою" участі президента в ГА ООН та переговорів на всіх рівнях буде тема Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, яку цитує прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

"Це дуже принципово. По-перше, ми дуже успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер один для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму", - сказав Кулеба.

Кулеба підкреслив, що Генеральна асамблея ООН є найавторитетнішим міжнародним майданчиком, до якого прикута увага всього світу. Крім того, це нагода провести низку важливих двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у штаб-квартирі ООН.

"Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більше підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19", - заявив міністр.

За його словами, президент України зустрінеться і з генеральним секретарем ООН, і з генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами. "Це буде дуже насичений візит, який розписаний буквально по хвилинах", - зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 вересня відправиться в США для участі в роботі Генеральної асамблеї ООН. У делегацію українського глави держави, в тому числі, увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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