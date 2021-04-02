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Кулеба назвав ключові очікування від адміністрації Байдена

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 14:26
Кулеба назвав ключові очікування від адміністрації Байдена Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Одним з ключових очікувань України від адміністрації президента США Джо Байдена є участь у деокупації Криму та Донбасу. Київ розраховує, що Вашингтон посилить роль у забезпеченні його безпеки.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, США повинні грати ще більш активну роль у підтримці безпеки України, оскільки Москва нарощує чисельність військ на українському кордоні.

"Ми все ще чекаємо конкретних і правильних кроків адміністрації США... Одне з ключових очікувань України, - це більш активна і, що важливо, невідкладна участь Америки в деокупації (Донбасу, - ред.) та Криму", - додав Кулеба.

Він також підкреслив, що безпека України означає безпеку для Європи і всього євроатлантичного співтовариства.

Нагадаємо, раніше Байден пообіцяв, що США допоможуть Україні протистояти агресії Росії, а також підтвердив свою позицію щодо приналежності Кримського півострова.

А напередодні в Пентагоні заявили, що у разі військової ескалації на Донбасі американська сторона не залишить Україну один на один з Росією.

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