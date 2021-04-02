Кулеба назвал ключевые ожидания от администрации Байдена
Одним из ключевых ожиданий Украины от администрации президента США Джо Байдена является участие в деоккупации Крыма и Донбасса. Киев рассчитывает, что Вашингтон усилит роль в обеспечении его безопасности.
Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, США должны играть еще более активную роль в поддержке безопасности Украины, поскольку Москва наращивает численность войск на украинской границе.
"Мы все еще ждем конкретных и правильных шагов администрации США… Одно из ключевых ожиданий Украины… - это более активное и, что важно, безотлагательное участие Америки в деоккупации (Донбасса, - ред.) и Крыма", - добавил Кулеба.
Он также подчеркнул, что безопасность Украины означает безопасность для Европы и всего евроатлантического сообщества.
Напомним, ранее Байден пообещал, что США помогут Украине противостоять агрессии России, а также подтвердил свою позицию о принадлежности Крымского полуострова.
А накануне в Пентагоне заявили, что в случае военной эскалации на Донбассе американская сторона не оставит Украину один на один с Россией.