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Кулеба назвал ключевые ожидания от администрации Байдена

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 14:26
Кулеба назвал ключевые ожидания от администрации Байдена Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Одним из ключевых ожиданий Украины от администрации президента США Джо Байдена является участие в деоккупации Крыма и Донбасса. Киев рассчитывает, что Вашингтон усилит роль в обеспечении его безопасности.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, США должны играть еще более активную роль в поддержке безопасности Украины, поскольку Москва наращивает численность войск на украинской границе.

"Мы все еще ждем конкретных и правильных шагов администрации США… Одно из ключевых ожиданий Украины… - это более активное и, что важно, безотлагательное участие Америки в деоккупации (Донбасса, - ред.) и Крыма", - добавил Кулеба.

Он также подчеркнул, что безопасность Украины означает безопасность для Европы и всего евроатлантического сообщества.

Напомним, ранее Байден пообещал, что США помогут Украине противостоять агрессии России, а также подтвердил свою позицию о принадлежности Крымского полуострова.

А накануне в Пентагоне заявили, что в случае военной эскалации на Донбассе американская сторона не оставит Украину один на один с Россией.

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