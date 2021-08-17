Кулеба назвав ключову проблему з евакуацією з Афганістану

Ключовою проблемою евакуації українців з Афганістану є те, що не всі можуть безпечно дістатися до аеропорту Кабула. І самі служби аеропорту в ці дні перебували в колапсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі "Україна 24" .

"Зараз ключова проблема - це як дістатися до кабульського аеропорту. Тому що в місті багато блокпостів, не кажучи вже про те, як дістатися з-за меж Кабула, це небезпечна історія. Але ми на зв'язку з усіма нашими співгромадянами, і як тільки з'явиться логістична можливість, ми всіх зберемо і організуємо виліт", - зазначив Кулеба.

За його словами, зараз працює тільки військовий блок аеропорту, через який США вивозять людей вантажними літаками. Крім того, є проблеми з логістикою, зокрема, з дозаправкою літаків, оскільки служби аеропорту були в колапсі.

"Там мільйон проблем треба вирішити для того, щоб літак зміг безпечно здійнятися в небо", - додав міністр.