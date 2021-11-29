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Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення Росії в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія розглядає можливість вторгнення в Україну і найгіршим сценарієм може стати знищення архітектури безпеки в Європі. Крім цього Москва прагне силою змінити кордони в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"У гіршому сценарії (при вторгненні в Україну - ред.) Росія може спробувати підірвати архітектуру безпеки, яка склалася в період після холодної війни в Європі і перекроїти кордони силою", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що Росія за допомогою військової сили змінила кордони Грузії в 2008 році і України в 2014-му, окупувавши Крим і почавши війну на Донбасі.

Глава МЗС додав, що президент РФ Володимир Путін на сьогодні розглядає можливість вторгнення в Україну на тлі того, що Берлін і Париж зараз більше зайняті внутрішніми справами. У Німеччині нещодавно пройшли вибори до парламенту, а у Франції вони відбудуться найближчим часом.

Кулеба також зазначив, що Путін вважає західні країни слабкими і вразливими, і це дає йому впевненості в намірі змінити баланс сил у світі на свою користь.

"Ми повинні стримувати Росію і демотивувати її з приводу подальшої агресії", - додав Кулеба.

Міністр нагадав про стримуючі заходи, які Україна пропонувала європейським партнерам ввести проти Росії. Серед них він відзначив три основні пункти:

  • політичне стримування, що включають чіткі заклики до Москви, що вторгнення в Україну матиме наслідки;
  • економічне стримування - почати обговорення санкцій, які можуть бути введені в разі агресії;
  • стримування безпеки - поглиблення співпраці країн Заходу з Україною у військовій сфері.

Нагадаємо, раніше у розвідці повідомили, що Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення наприкінці січня-початку лютого.

Зазначимо, 29 листопада президент Туреччини Регдеп Тайіп Ердоган запропонував стати посередником між Україною та Росією.

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