Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення Росії в Україну

"У гіршому сценарії (при вторгненні в Україну - ред.) Росія може спробувати підірвати архітектуру безпеки, яка склалася в період після холодної війни в Європі і перекроїти кордони силою", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що Росія за допомогою військової сили змінила кордони Грузії в 2008 році і України в 2014-му, окупувавши Крим і почавши війну на Донбасі.

Глава МЗС додав, що президент РФ Володимир Путін на сьогодні розглядає можливість вторгнення в Україну на тлі того, що Берлін і Париж зараз більше зайняті внутрішніми справами. У Німеччині нещодавно пройшли вибори до парламенту, а у Франції вони відбудуться найближчим часом.

Кулеба також зазначив, що Путін вважає західні країни слабкими і вразливими, і це дає йому впевненості в намірі змінити баланс сил у світі на свою користь.

"Ми повинні стримувати Росію і демотивувати її з приводу подальшої агресії", - додав Кулеба.

Міністр нагадав про стримуючі заходи, які Україна пропонувала європейським партнерам ввести проти Росії. Серед них він відзначив три основні пункти: