Кулеба назвав головну "червону лінію" України в переговорах щодо Донбасу

Головна "червона лінія" України у переговорах щодо Донбасу - це прямий діалог з бойовиками. Україна ніколи не вестиме переговорів з так званими "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

"Неодноразово я, неодноразово Олексій Резніков в Тристоронній контактній групі, неодноразово президентом України Володимиром Зеленським озвучувалися наші "червоні лінії". І одна з наших "червоних ліній", принципова, яка бісить наших російських сусідів - ми не увійдемо у прямий діалог з так званими "ДНР/ЛНР", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що переговори щодо Донбасу українська сторона буде вести лише з Кремлем.

"ТКГ складається з України, Росії та ОБСЄ. І ми будемо говорити тільки саме з Росією. Це ключова "червона лінія", яка стоїть в основі захисту наших національних інтересів", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, під час офіційного візиту в Німеччину Кулеба заявив, що Україна готова йти на компроміси для повернення окупованих територій, але не перетинаючи "червоні лінії".

Пізніше глава українського МЗС назвав один з компромісів, на який готова піти Україна для повернення окупованого Донбасу.