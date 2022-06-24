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Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Єдиною перевагою, яку має Росія на війні проти України, є артилерія. Тому Німеччина та інші країни Заходу повинні прискорити надання Україні тяжкого озброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

"У них є перевага в артилерії, і вони використовують її повною мірою, але це їхня єдина перевага. Якщо ми придбаємо розумну кількість важкої зброї та сучасних артилерійських систем, ми зможемо переламати перебіг подій на свою користь", - заявив міністр.

Кулеба пояснив, що сьогодні Україна потребує реактивних систем залпового вогню та 155-міліметрових артилерійських систем, оскільки в української армії закінчуються боєприпаси радянських калібрів. Проте, як додав він, запаси боєприпасів НАТО швидко збільшуються.

"Кожна одиниця (зброї - ред.) зміцнює нас та дозволяє наблизитися до того дня, коли ми відстоїмо мир для себе та всієї Європи", - наголосив глава української дипломатії.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, яку західну артилерію вже отримала українська армія.

Додамо, за словами міністра оборони Британії, місцями на українських фронтах російська артилерія переважає у співвідношенні 20 до 1.

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